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    В Одесі минулого тижня народилися 177 немовлят

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    В Одесі минулого тижня народилися 177 немовлят

    Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

    За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 177 немовлят, що відповідає рівню попереднього тижня. У числі новоспечених одеситів - чотири пари близнюків.

    Чисельна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками - на світ з'явилися 101 маленький одесит і 76 юних одеситок.

    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийнято в міському пологовому будинку №5, де побачила світ 61 дитина.

    Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі проводять чотири міських пологових будинки з п'яти - №1, №2, №4 і №5. З 9 липня 2019 року після завершення щорічної планової дезінфекції та косметичного ремонту відновить роботу міський пологовий будинок №7.

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