В Одесі невідомий захопив у заручники працівницю фінустанови



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Поліція ввела в дію спецоперацію «Грім»

У Сувороському районі Одеси невідомий захопив у заручники працівницю однієї з фінансових установ міста. Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що правоохоронці ввели в дію спецоперацію «Грім». На місці інциденту працює керівництво поліції Одеської області, слідчо-оперативна група та патрульні.

Правоохоронці провели переговори з правопорушником. Поліція вжила всіх заходів для звільнення заручниці та затримання зловмисника.

Як згодом повідомила поліція, спецоперацію завершено. Поліцейські звільнили двох працівниць фінустанови. Їх каретою швидкої допомоги доправлено до медичного закладу.

Зі зловмисником, 1994 р. н., працюють правоохоронці.

Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).