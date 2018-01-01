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    В Одесі обрушились два балкона

    Загиблих і постраждалих через обрушення балконів немає
    У п'ятницю, 2 лютого, в Одесі на Катерининській вулиці у внутрішньому дворі чотириповерхової будівлі обвалилися два балкони. Прес-служба ДСНС повідомила, що балкон третього поверху повністю відірвався і, впавши вниз, потягнув за собою балкон на другому поверсі. Останній повис на арматурі. [GALLERY_BLOCK] Місце події огородили. Рятувальники
    • Сьогодні, 13:30
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    Загиблих і постраждалих через обрушення балконів немає

    У п'ятницю, 2 лютого, в Одесі на Катерининській вулиці у внутрішньому дворі чотириповерхової будівлі обвалилися два балкони.

    Прес-служба ДСНС повідомила, що балкон третього поверху повністю відірвався і, впавши вниз, потягнув за собою балкон на другому поверсі. Останній повис на арматурі.

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    В Одесі обрушились два балкона
    В Одесі обрушились два балкона
    В Одесі обрушились два балкона
    В Одесі обрушились два балкона
    В Одесі обрушились два балкона

    Місце події огородили. Рятувальники проводять роботи по демонтажу залишків балкона на другому поверсі для усунення загрози жителям. До проведення робіт залучено працівників житлово-комунального господарства, газової служби та електромережі.

    Загиблих і постраждалих немає.

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