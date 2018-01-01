В Одесі обрушились два балкона

Загиблих і постраждалих через обрушення балконів немає

У п'ятницю, 2 лютого, в Одесі на Катерининській вулиці у внутрішньому дворі чотириповерхової будівлі обвалилися два балкони. Прес-служба ДСНС повідомила, що балкон третього поверху повністю відірвався і, впавши вниз, потягнув за собою балкон на другому поверсі. Останній повис на арматурі. [GALLERY_BLOCK] Місце події огородили. Рятувальники



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Загиблих і постраждалих через обрушення балконів немає

У п'ятницю, 2 лютого, в Одесі на Катерининській вулиці у внутрішньому дворі чотириповерхової будівлі обвалилися два балкони.

Прес-служба ДСНС повідомила, що балкон третього поверху повністю відірвався і, впавши вниз, потягнув за собою балкон на другому поверсі. Останній повис на арматурі.

Місце події огородили. Рятувальники проводять роботи по демонтажу залишків балкона на другому поверсі для усунення загрози жителям. До проведення робіт залучено працівників житлово-комунального господарства, газової служби та електромережі.

Загиблих і постраждалих немає.