В Одесі спіймали п’яною за кермом чиновницю мерії - ЗМІ

Жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних поліцейських і намагалася вдарити журналіста

В Одесі затримали співробітницю мерії, яка п'яною їздила за кермом по місту у суботу, 23 грудня. Про це повідомляє видання «Думская». Зазначається, що чиновниця їхала за кермом автомобіля Nissan Micra. Під час складання протоколу вона вела себе неадекватно, ображала патрульних поліцейських і намагалася вдарити журналіста, який знімав