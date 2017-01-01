В Одесі спіймали п’яною за кермом чиновницю мерії - ЗМІ
- Вчора, 23:08
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Жінка вела себе неадекватно, ображала патрульних поліцейських і намагалася вдарити журналіста
В Одесі затримали співробітницю мерії, яка п'яною їздила за кермом по місту у суботу, 23 грудня.
Про це повідомляє видання «Думская».
Зазначається, що чиновниця їхала за кермом автомобіля Nissan Micra. Під час складання протоколу вона вела себе неадекватно, ображала патрульних поліцейських і намагалася вдарити журналіста, який знімав те, що відбувається, на камеру. Увесь цей час із нею поруч перебувала дитина, яка їхала з нею в машині, поки її не зупинили інспектори.
Увага, на відео присутня нецензурна лайка
Користувачі соцмереж упізнали жінку. Нею виявилася заступник начальника департаменту надання адміністративних послуг Одеської міськради Діана Тірновенко.
Патрульні відправили автомобіль чиновниці на штрафмайданчик.