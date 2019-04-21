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    В Одесі відновили бюст гетьману Богдану Хмельницькому

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    В Одесі відновили бюст гетьману Богдану Хмельницькому

    Фахівці КП «Сервісний центр» оновили бюст гетьману Богдану Хмельницькому

    Співробітники комунального підприємства «Сервісний центр» виконали поточний ремонт бюста-пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому, який розташований на перетині вулиць Б. Хмельницького і Мечникова.

    Дана ділянка комунального підприємства «Сервісний центр» обслуговує об'єкти монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною.

    В ході ремонтних робіт фахівці виконали зняття старої фарби, нанесли ґрунтовку на бюст і табличку, пофарбували пам'ятник. Також планується виконати роботи по оновленню букв на бюсті.

    Після завершення робіт співробітники підприємства помили мармурову основу монумента.

    Виконання даних робіт знаходиться на контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.

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