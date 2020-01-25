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    В Одесі вшанують пам'ять жертв Голокосту

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    В Одесі вшанують пам'ять жертв Голокосту

    У Прохоровському сквері Одеси відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто

    27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. В Україні на державному рівні жертв трагедії вшановують з 2012 року.

    З нагоди пам'ятної дати розпорядженням Одеського міського голови затверджено план заходів із вшанування в Одесі Дня пам'яті жертв Голокосту і 75-ї річниці з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).

    Так, 27 січня 2020 року о 10:00 відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто в Прохоровському сквері Одеси за участю колишніх в'язнів гетто і концтаборів, керівництва міста, дипломатів, представників громадських організацій, військовослужбовців, школярів та громадськості.

    24 січня в одеському музеї Голокосту-жертв фашизму представлена виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим). 30-31 січня виставка буде експонуватися в холі Одеської міської ради.

    27 січня 2020 року об 11:00 в Одеському обласному академічному російському драматичному театрі відбудеться церемонія, приурочена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя від дня звільнення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).

    28 січня о 12:00 у Єврейському культурному центрі «Beit Grand» буде організовано перегляд документального фільму «Турецький паспорт», а 29 січня - представлений авторський проєкт Фелікса Кохріхта «Діалоги на Ніжинській» з нагоди 75-річчя з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).

    У закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста протягом січня-квітня буде проходити конкурс дитячо-юнацького малюнка «Голокост ... Ніколи більше».

    У бібліотеках-філіях міста заплановано проведення бесід, бібліографічних оглядів, історичних екскурсів, тематичних виставок, присвячених Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту.

    Екскурсії в музей Голокосту - жертв фашизму, тематичні лекції, бесіди та книжкові виставки проведуть для підопічних соціальних центрів.

    Засобам масової інформації рекомендовано внести зміни до програм регіональних і місцевих теле- і радіоканалів, а також обмежити трансляцію розважальних програм.

    ПЛАН

    основних заходів з вшанування у м. Одесі Дня пам’яті жертв Голокосту та 75-ї річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім) 

     
    Назва заходу
    Дата, час та місце
    проведення заходу
    Покладання квітів до пам’ятника жертвам Голокосту та в’язнів гетто                            
    27 січня 10.00
    (Прохоровський сквер)

    Виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського  концтабору Аушвіц (Освенцім)
    24 січня 15.00
    Музей Голокосту –  жертв фашизму
    (вул. Мала Арнаутська, 111)

    Бесіди, бібліографічні огляди, історичні екскурси, тематичні виставки, присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту
    24-27 січня
    Бібліотеки-філії міста

    Лекція «Причина та наслідки Голокосту» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
    27 січня 10.00
    Бібліотека-філія № 7
    (вул. Генерала Бочарова, 14)

    Церемонія, приурочена до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту та 75-річчя з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
    27 січня 11.00
    Одеський обласний академічний російський драматичний театр

     (вул. Грецька, 48)

    Конкурс дитячо-юнацького малюнка «Голокост…Ніколи більше»
    27 січня – 14 квітня
    Заклади загальної середньої та позашкільної освіти
    м. Одеси

    Перегляд документального фільму «Турецький паспорт» в рамках 75-річчя з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
    28 січня 12.00
    Єврейський культурний центр «Beit Grand»
    (вул. Ніжинська, 77/79)
     
     

    Авторський проект Фелікса Кохрихта «Діалоги на Ніжинській» з нагоди вшанування 75-річчя з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
    29 січня 15.00
    Єврейський культурний центр «Beit Grand»
    (вул. Ніжинська, 77/79)

    Виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
    30-31 січня Хол Одеської міської ради
    (пл. Думська, 1)
    Одеса музеї виставка Голокост
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