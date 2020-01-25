В Одесі вшанують пам'ять жертв Голокосту



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У Прохоровському сквері Одеси відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто

27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. В Україні на державному рівні жертв трагедії вшановують з 2012 року.

З нагоди пам'ятної дати розпорядженням Одеського міського голови затверджено план заходів із вшанування в Одесі Дня пам'яті жертв Голокосту і 75-ї річниці з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).

Так, 27 січня 2020 року о 10:00 відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто в Прохоровському сквері Одеси за участю колишніх в'язнів гетто і концтаборів, керівництва міста, дипломатів, представників громадських організацій, військовослужбовців, школярів та громадськості.

24 січня в одеському музеї Голокосту-жертв фашизму представлена виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим). 30-31 січня виставка буде експонуватися в холі Одеської міської ради.



27 січня 2020 року об 11:00 в Одеському обласному академічному російському драматичному театрі відбудеться церемонія, приурочена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя від дня звільнення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).

28 січня о 12:00 у Єврейському культурному центрі «Beit Grand» буде організовано перегляд документального фільму «Турецький паспорт», а 29 січня - представлений авторський проєкт Фелікса Кохріхта «Діалоги на Ніжинській» з нагоди 75-річчя з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).

У закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста протягом січня-квітня буде проходити конкурс дитячо-юнацького малюнка «Голокост ... Ніколи більше».

У бібліотеках-філіях міста заплановано проведення бесід, бібліографічних оглядів, історичних екскурсів, тематичних виставок, присвячених Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту.

Екскурсії в музей Голокосту - жертв фашизму, тематичні лекції, бесіди та книжкові виставки проведуть для підопічних соціальних центрів.

Засобам масової інформації рекомендовано внести зміни до програм регіональних і місцевих теле- і радіоканалів, а також обмежити трансляцію розважальних програм.

ПЛАН

основних заходів з вшанування у м. Одесі Дня пам’яті жертв Голокосту та 75-ї річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)