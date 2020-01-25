В Одесі вшанують пам'ять жертв Голокосту
У Прохоровському сквері Одеси відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто
27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. В Україні на державному рівні жертв трагедії вшановують з 2012 року.
З нагоди пам'ятної дати розпорядженням Одеського міського голови затверджено план заходів із вшанування в Одесі Дня пам'яті жертв Голокосту і 75-ї річниці з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).
Так, 27 січня 2020 року о 10:00 відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто в Прохоровському сквері Одеси за участю колишніх в'язнів гетто і концтаборів, керівництва міста, дипломатів, представників громадських організацій, військовослужбовців, школярів та громадськості.
24 січня в одеському музеї Голокосту-жертв фашизму представлена виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим). 30-31 січня виставка буде експонуватися в холі Одеської міської ради.
27 січня 2020 року об 11:00 в Одеському обласному академічному російському драматичному театрі відбудеться церемонія, приурочена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя від дня звільнення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).
28 січня о 12:00 у Єврейському культурному центрі «Beit Grand» буде організовано перегляд документального фільму «Турецький паспорт», а 29 січня - представлений авторський проєкт Фелікса Кохріхта «Діалоги на Ніжинській» з нагоди 75-річчя з дня визволення в'язнів з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцим).
У закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста протягом січня-квітня буде проходити конкурс дитячо-юнацького малюнка «Голокост ... Ніколи більше».
У бібліотеках-філіях міста заплановано проведення бесід, бібліографічних оглядів, історичних екскурсів, тематичних виставок, присвячених Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту.
Екскурсії в музей Голокосту - жертв фашизму, тематичні лекції, бесіди та книжкові виставки проведуть для підопічних соціальних центрів.
Засобам масової інформації рекомендовано внести зміни до програм регіональних і місцевих теле- і радіоканалів, а також обмежити трансляцію розважальних програм.
основних заходів з вшанування у м. Одесі Дня пам’яті жертв Голокосту та 75-ї річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
|
Назва заходу
|
Дата, час та місце
проведення заходу
|Покладання квітів до пам’ятника жертвам Голокосту та в’язнів гетто
|
27 січня 10.00
(Прохоровський сквер)
|
Виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
|
24 січня 15.00
Музей Голокосту – жертв фашизму
(вул. Мала Арнаутська, 111)
|
Бесіди, бібліографічні огляди, історичні екскурси, тематичні виставки, присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту
|
24-27 січня
Бібліотеки-філії міста
|
Лекція «Причина та наслідки Голокосту» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
|
27 січня 10.00
Бібліотека-філія № 7
(вул. Генерала Бочарова, 14)
|
Церемонія, приурочена до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту та 75-річчя з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
|
27 січня 11.00
Одеський обласний академічний російський драматичний театр
(вул. Грецька, 48)
|
Конкурс дитячо-юнацького малюнка «Голокост…Ніколи більше»
|
27 січня – 14 квітня
Заклади загальної середньої та позашкільної освіти
м. Одеси
|
Перегляд документального фільму «Турецький паспорт» в рамках 75-річчя з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
|
28 січня 12.00
Єврейський культурний центр «Beit Grand»
(вул. Ніжинська, 77/79)
|
Авторський проект Фелікса Кохрихта «Діалоги на Ніжинській» з нагоди вшанування 75-річчя з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
|
29 січня 15.00
Єврейський культурний центр «Beit Grand»
(вул. Ніжинська, 77/79)
|
Виставка долі художників «Одеса-Париж-Аушвіц», присвячена 75-й річниці з дня звільнення ув’язнених з нацистського концтабору Аушвіц (Освенцім)
|
30-31 січня Хол Одеської міської ради
(пл. Думська, 1)