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    В Одесі з палаючої квартири врятували трирічного хлопчика (фото)

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    Рятувальники вивели з будинку 12 осіб - В Одесі з палаючої квартири врятували трирічного хлопчика (фото)
    Рятувальники вивели з будинку 12 осіб
    фото: ДСНС

    Дитина не постраждала

    В Одесі співробітники ДСНС врятували з палаючої квартири трирічного хлопчика. Як повідомили журналістам у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, 24 жовтня близько 19:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Новікова сталося загоряння в кімнаті комунальної квартири.

    По прибуттю до місця виклику рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі в квартирі на четвертому поверсі житлового будинку. У той же час, стало відомо, що в палаючій квартирі може перебувати малолітня дитина.

    «Рятувальники в умовах значної задимленості, працюючи в апаратах для захисту органів дихання і зору у складі ланки газодимозахисної служби, негайно провели розвідку і винесли з квартири трирічного хлопчика, якого передали матері неушкодженим», – розповіли в главку.

    Також через високу задимленість з квартир на верхніх поверхах евакуйовано 12 жителів, у тому числі двоє дітей.

    Пожежу ліквідовано. До його ліквідації залучалися 22 рятувальники та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

    Загиблих і постраждалих немає. Про причини загоряння поки не відомо.

    Теги: ДСНС Одеса рятувальники
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    В Одесі з палаючої квартири врятували трирічного хлопчика (фото)