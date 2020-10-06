В Одесі заступник начальника виправної колонії вимагав хабар за дострокове звільнення
Під час затримання посадовець намагався позбутися коштів та залишити місце подіїПрокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області затримали одного з заступників начальника ДУ «Одеська виправна колонія №14» після отримання неправомірних коштів.
З’ясовано, що посадовець установи вимагав та одержав від засудженого, через його родичів, $1200 хабара за підготовку клопотання щодо його умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання та скерування до суду.
Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура (ч. 3 ст. 368 КК України).
За цей злочин pаконом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.