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    В Одесі заступник начальника виправної колонії вимагав хабар за дострокове звільнення

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    В Одесі заступник начальника виправної колонії вимагав хабар за дострокове звільнення - В Одесі заступник начальника виправної колонії вимагав хабар за дострокове звільнення
    В Одесі заступник начальника виправної колонії вимагав хабар за дострокове звільнення

    Під час затримання посадовець намагався позбутися коштів та залишити місце події

    Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області затримали одного з заступників начальника ДУ «Одеська виправна колонія №14» після отримання неправомірних коштів.

    З’ясовано, що посадовець установи вимагав та одержав від засудженого, через його родичів, $1200  хабара за підготовку клопотання щодо його умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання та скерування до суду.

    Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура (ч. 3 ст. 368 КК України).

    За цей злочин pаконом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    злочин час звільнення
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