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    В Одесі затримали дільничного, який вимагав $300 у наркоманки

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    В Одесі затримали дільничного, який вимагав $300 у наркоманки

    Триває слідство

    Gравоохоронці затримали на «гарячому» старшого дільничного інспектора поліції Київського відділу поліції Одеси, повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону.

    Під час досудового розслідування з'ясувалося, що майор поліції вимагав від одеситки неправомірну вигоду в розмірі $300 за її непритягнення до адміністративної відповідальності за поширення наркотичних засобів в малих розмірах. Відзначимо, що санкція цієї статті передбачала стягнення штрафу в розмірі 25-50 неоподатковуваних мінімумів (425-850 грн), громадські роботи до 60 годин або адмінарешт на 15 діб.

    Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального злочину і направила до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

    Додамо, що операцію із затримання підозрюваного у хабарництві проводили Військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України з оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ ПП України та спільно з Територіальним управлінням ДБР.

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