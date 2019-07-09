В патрульній поліції Одеси розгорівся скандал, розпочато службове розслідування



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Керівника одеської патрульної поліції Юрія Рибака відсторонили від роботи Фото: Facebook Юрія Рибака

Поліцейська Зоя Мельник написала у соцмережі, що начебто нова патрульна служба перетворилася на стару систему ДАІ

Керівника одеської патрульної поліції Юрія Рибака відсторонили від роботи щонайменше на тиждень через корупційний скандал. Протягом цього часу мають перевірити скарги його підлеглої - патрульної поліцейської Зої Мельник.

Про це 9 липня повідомляє ТСН.Ранок.

Мельник написала у соцмережі, що начебто нова патрульна служба перетворилася на стару систему ДАІ, де треба було виконувати плани керівництва щодо протоколів та штрафів. Тож, на виклики нібито виїздять вибірково.

Сержант заявила, що після публікації вона почала отримувати анонімні дзвінки з погрозами. «Мені здається, вам варто трохи відійти назад, бо це завершиться погано», - сказали Мельник по телефону.

Записи патрульна виклала у соцмережі. Аби розібратися з гучними звинуваченнями, до Одеси вже прибули члени дисциплінарної комісії зі столиці.

«Було викладено дуже багато обвинувачень, але відверто я не побачив там фактажу. Спеціально для цього приїхала комісія для того, щоби, можливо, тут зібрати фактаж», - заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Це і питання, яке є дуже важливе - саме погрози, які висуваються в бік поліцейської», - додав він.

Сам Юрій Рибак у Facebook написав, що погоджується із рішенням про своє відсторонення на період проведення службового розслідування щодо можливих порушень службової дисципліни з боку поліцейських та керівників УПП в Одеській області.