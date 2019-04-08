В Роздільній поліцейські на гарячому затримали крадія-рецидивіста



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Отримавши повідомлення про підозрілу особу, що вилазила з чужого будинку, поліцейські миттєво прибули за викликом

Про невідомого чоловіка, який через вікно одного з дачних будинків тягне наповнену чимось торбу, до чергової частини Родільнянського відділу поліції повідомили мешканці дачного масиву.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком»

Як з’ясувалося згодом, впевнившись у відсутності господарів, підозрюваний через вікно проник до їхнього будинку та згріб до сумки все, що потрапляло на очі: посуд, електричні прибори, покривала, особисті речі. Загалом список викраденого склав більше ніж 30 найменувань на загальну суму майже 8000 гривень

За лічені хвилини правоохоронці, які несли службу неподалік, прибули на місце події та затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за майнові злочини 40-річний житель Одеси.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.