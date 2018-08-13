Водійське місце просто розплющило. Маршрутка з пасажирами зіштовхнулась із вантажівкою на Одещині



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ДТП на Одещині 13 серпня

Рятувальники дістали загиблого водія мікроавтобуса

На Одещині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. Його тіло довелося діставати з мікроавтобуса за допомогою спеціалістів. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Аварія сталася 13 серпня вночі у Великомихайлівському районі на 390 км автошляху Київ-Одеса. Зіткнулись мікроавтобус та вантажний автомобіль

По прибуттю на місце події, рятувальники за допомогою спеціального інструменту дістали загиблого водія з мікроавтобуса. В мікроавтобусі було 14 пасажирів, із яких 7 отримали травми і були доставлені до медичних закладів. Причини пригоди встановлюються.

До ліквідації наслідків ДТП залучались 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 4 чоловіка особового складу.

Нагадаємо, на Київщині у неділю, 12 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє людей.