Володимир Гройсман підтримав проект Максима Степанова BeSmart

Всього за тиждень після презентації платформу відвідали 100 тисяч чоловік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав освітній проект одеського губернатора Максима Степанова - безкоштовну онлайн-платформу з підготовки до ЗНО. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук. «Гарна новина: зроблено ще один крок до якісної і доступної освіти для кожного українця - тепер по всій території України доступна



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фото: Уніан Володимир Гройсман

Всього за тиждень після презентації платформу відвідали 100 тисяч чоловік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав освітній проект одеського губернатора Максима Степанова - безкоштовну онлайн-платформу з підготовки до ЗНО. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Гарна новина: зроблено ще один крок до якісної і доступної освіти для кожного українця - тепер по всій території України доступна онлайн-платформа з підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання BeSmart. Це важливий крок, який дозволить українським школярам якісно підготуватися до ЗНО та продовжити освіту за спеціальністю мрії»,- підкреслив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.



В Одеській ОДА також зазначили, що всього за тиждень після презентації платформу відвідали 100 тисяч чоловік. З них 15 тисяч вже зареєструвалися і почали навчання і підготовку до ЗНО.

«Наш проект підтримано урядом України. Дякую прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за високу оцінку»,- написав Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.



Нагадаємо, 5 лютого безкоштовну онлайн-платформу з підготовки до ЗНО BeSmart за підтримки МОН вивели на всеукраїнський рівень. Раніше проект працював в Одеській області і продемонстрував позитивні результати. Зокрема, за підсумками 2017 року, результати учнів, які готувалися за допомогою BeSmart, виявилися на 20-25 балів вище, аніж середній бал по країні. Окрім того, Одеська область стала першою серед областей України з англійської мови.