Юних одеситів пільгових категорій відправили на відпочинок у Німеччині



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Для 36 дітей пільгових категорій підготували захоплюючих відпочинок в літньому таборі в мальовничій місцевості поблизу німецького міста Кауб

З 17 по 27 липня 2019 року 36 дітей пільгових категорій (особи з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщені особи, а також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з числа підопічних комунального закладу «Центр реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку» ) знаходяться на відпочинку в літньому таборі «Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub eV», розташованому в гірничо-лісовому масиві поблизу міста Кауб, земля Рейнланд-Пфальц, Німеччина.

Під час літнього відпочинку для дітей з Одеси заплановані екскурсії околицями міста, знайомство з місцевими пам'ятками, творчі конкурси та спортивні заходи.

Цей міжнародний проект реалізується третій рік поспіль у рамках багаторічного співробітництва одеської мерії з німецьким благодійним фондом «Круглий Стіл» і фондом «Різдвяний Конвой», який вже шостий рік надає Одесі гуманітарну допомогу у вигляді медичного приладдя та обладнання, засобів реабілітації, нового одягу і взуття , а також різдвяних подарунків для дітей. Під час літнього відпочинку у 2018 році німецька сторона забезпечила тридцять слабочуючих дітей з малозабезпечених сімей слуховими апаратами нового покоління. Попередньо німецькі медики провели медичне обстеження дітей, підбір і налаштування апаратів з урахуванням особливостей слуху кожної дитини.

Дитячий оздоровчий табір «Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub e.V.» являє собою скаутський табір для дітей. На території табору розташована кухня, обладнана сучасними меблями і технікою, необхідним інвентарем для приготування їжі і зберігання продуктів. Літній табір оснащений санвузлами та душовими кабінами. Крім того, у таборі розташовані: різні ігрові майданчики (баскетбольний, волейбольний і футбольний, скалодром, настільні теніс і футбол), кімната для настільних ігор, зони для відпочинку і барбекю.