За літо на пляжах Одеси потонули 20 осіб



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Сумна статистика

За минулий курортний сезон на одеських пляжах потонуло 20 осіб. Про це на апаратній нараді в мерії повідомив в.о. начальника комунального закладу «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» Степан Коцюба.

Вісім людей загинули на комунальних пляжах, 6 - на необладнаних ділянках, 5 - на орендованих і одна людина на відомчому.

«Згідно з офіційними висновками, основними причинами загибелі людей на воді стали алкогольне сп'яніння, переоцінка власних можливостей, безпосередньо стан здоров'я і купання в невстановлених місцях», - доповів Коцюба.

Всього, за даними комунальника, за сезон на пляжах міста врятували 1690 осіб, 48 з яких діти. 300 врятованим першу допомогу надавали співробітники рятувальної служби.

Джерело: Пушкинская.net