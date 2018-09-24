  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За літо на пляжах Одеси потонули 20 осіб

    • Розсилка
    За літо на пляжах Одеси потонули 20 осіб

    Сумна статистика

    За минулий курортний сезон на одеських пляжах потонуло 20 осіб. Про це на апаратній нараді в мерії повідомив в.о. начальника комунального закладу «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» Степан Коцюба.

    Вісім людей загинули на комунальних пляжах, 6 - на необладнаних ділянках, 5 - на орендованих і одна людина на відомчому.

    «Згідно з офіційними висновками, основними причинами загибелі людей на воді стали алкогольне сп'яніння, переоцінка власних можливостей, безпосередньо стан здоров'я і купання в невстановлених місцях», - доповів Коцюба.

    Всього, за даними комунальника, за сезон на пляжах міста врятували 1690 осіб, 48 з яких діти. 300 врятованим першу допомогу надавали співробітники рятувальної служби.

    Джерело: Пушкинская.net

    Читайте також
    Чорне море діти Одеса статистика потонули
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ