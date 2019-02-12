Збірна Одещини здобула «золото» на чемпіонаті України зі синхронного плавання
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Спортсмени продемонстрували чудові результати
Збірна Одеської області завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті України зі синхронного плавання. Змагання проходили у Харкові з 6 до 8 лютого.
Про це повідомила начальник управління фізичної культури і спорту Валентина Кольчак.
«Спортсмени Одеської області продемонстрували чудові результати підготовки на чемпіонаті України з синхронного плавання. Відтак, у перший день змагань «золото» в технічному міксті здобули Марія Богданова та Дмитро Мей. Дует повністю впорався з технічними елементами. Ще одну золоту медаль у третій день чемпіонату завоювали Дмитро Мей та Євгенія Стрельцова. За першість спортсмени змагалися у довільному міксті. Підготовку до чемпіонату учасники збірної здійснювали у новоутвореній обласній ДЮСШ», — підкреслила Валентина Кольчак.
Нагадаємо, раніше спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодших, який пройшов у місті Суми.