  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна Одещини здобула «золото» на чемпіонаті України зі синхронного плавання

    • Розсилка
    Збірна Одещини здобула «золото» на чемпіонаті України зі синхронного плавання

    Спортсмени продемонстрували чудові результати

    Збірна Одеської області завоювала дві золоті медалі на чемпіонаті України зі синхронного плавання. Змагання проходили у Харкові з 6 до 8 лютого.

    Про це повідомила начальник управління фізичної культури і спорту Валентина Кольчак.

    «Спортсмени Одеської області продемонстрували чудові результати підготовки на чемпіонаті України з синхронного плавання. Відтак, у перший день змагань «золото» в технічному міксті здобули Марія Богданова та Дмитро Мей. Дует повністю впорався з технічними елементами. Ще одну золоту медаль у третій день чемпіонату завоювали Дмитро Мей та Євгенія Стрельцова. За першість спортсмени змагалися у довільному міксті. Підготовку до чемпіонату учасники збірної здійснювали у новоутвореній обласній ДЮСШ», — підкреслила Валентина Кольчак.

    Нагадаємо, раніше спортсмени з Одеської області завоювали чотири медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодших, який пройшов у місті Суми.

    Читайте також
    спорт Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ