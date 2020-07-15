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    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)

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    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)

    Деякі з робіт Хоріучі були придбані після виставок в місцевому художньому музеї

    80-річний японець Тацуо Хоріучі створює шедеври в Microsoft Excel.

    Малювати Хоріучі почав близько 20 років тому, але він не використовував спеціальні програми для малювання, а вибрав Excel.

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    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
    80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)

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    Через шість років після початку своєї творчості, Хоріучі подав заявку на участь в Excel Authoshape Art Contest і виграв головний приз.

    Варто зазначити, що деякі з його робіт були придбані після виставок в місцевому художньому музеї.

    музеї Microsoft
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