80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)
Деякі з робіт Хоріучі були придбані після виставок в місцевому художньому музеї
80-річний японець Тацуо Хоріучі створює шедеври в Microsoft Excel.
Малювати Хоріучі почав близько 20 років тому, але він не використовував спеціальні програми для малювання, а вибрав Excel.
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Через шість років після початку своєї творчості, Хоріучі подав заявку на участь в Excel Authoshape Art Contest і виграв головний приз.
Варто зазначити, що деякі з його робіт були придбані після виставок в місцевому художньому музеї.