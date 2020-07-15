80-річний японець створює неймовірні картини в Microsoft Excel (фото)



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Деякі з робіт Хоріучі були придбані після виставок в місцевому художньому музеї

80-річний японець Тацуо Хоріучі створює шедеври в Microsoft Excel.

Малювати Хоріучі почав близько 20 років тому, але він не використовував спеціальні програми для малювання, а вибрав Excel.

Через шість років після початку своєї творчості, Хоріучі подав заявку на участь в Excel Authoshape Art Contest і виграв головний приз.

Варто зазначити, що деякі з його робіт були придбані після виставок в місцевому художньому музеї.