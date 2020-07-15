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    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле

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    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле

    Джессіка та Чіро виховують синок та двох доньок

    Джессіка Мелена - дружина 30-річного нападника римського «Лаціо» Чіро Іммобіле. 

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    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
    Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле

    Джессіка родом з Риму, раніше вона працювала моделлю. Але як тільки познайомилася з Чіро - завершила кар'єру. Чи було це бажання коханого, чи особиста ініціатива - точно невідомо.

    Джессіка подарувала коханому доньку Міхеллу в 2013 році, а коли доньці виповнилося 3 місяці - пара узаконила відносини. У 2015 році народилася друга дочка - Джорджіа. У 2019 в пари народився син Маттіа.

    дружина
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