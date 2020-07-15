Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле
Джессіка та Чіро виховують синок та двох доньок
Джессіка Мелена - дружина 30-річного нападника римського «Лаціо» Чіро Іммобіле.
Джессіка родом з Риму, раніше вона працювала моделлю. Але як тільки познайомилася з Чіро - завершила кар'єру. Чи було це бажання коханого, чи особиста ініціатива - точно невідомо.
Джессіка подарувала коханому доньку Міхеллу в 2013 році, а коли доньці виповнилося 3 місяці - пара узаконила відносини. У 2015 році народилася друга дочка - Джорджіа. У 2019 в пари народився син Маттіа.
Джессіка подарувала коханому доньку Міхеллу в 2013 році, а коли доньці виповнилося 3 місяці - пара узаконила відносини. У 2015 році народилася друга дочка - Джорджіа. У 2019 в пари народився син Маттіа.