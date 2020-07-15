Пишногруда Джессіка, яка любить відверті бікіні. Запаморочливі фото дружини зірки «Лаціо» Іммобіле



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Джессіка та Чіро виховують синок та двох доньок

Джессіка Мелена - дружина 30-річного нападника римського «Лаціо» Чіро Іммобіле.

Джессіка родом з Риму, раніше вона працювала моделлю. Але як тільки познайомилася з Чіро - завершила кар'єру. Чи було це бажання коханого, чи особиста ініціатива - точно невідомо.