92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше побачила свого новонародженого правнука Луї

Монаршу особу бачили, коли вона виходила з гелікоптера біля Кенсінгтонського палацу, де мешкають принц Вільям з родиною. 92-річна королева була не примітно вдягнена, з собою в неї була сумочка від незмінного бренду аксесуарів Launer. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Після того, як королева вийшла з гелікоптера, вона обмінялась жартами з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше побачила свого новонародженого правнука Луї

Монаршу особу бачили, коли вона виходила з гелікоптера біля Кенсінгтонського палацу, де мешкають принц Вільям з родиною.

92-річна королева була не примітно вдягнена, з собою в неї була сумочка від незмінного бренду аксесуарів Launer.

Після того, як королева вийшла з гелікоптера, вона обмінялась жартами з охоронцями та сіла у свій Range Rover, щоб подолати коротку відстань до апартаментів Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Джерело: Gazeta.ua