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    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука

    Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше побачила свого новонародженого правнука Луї
    Монаршу особу бачили, коли вона виходила з гелікоптера біля Кенсінгтонського палацу, де мешкають принц Вільям з родиною. 92-річна королева була не примітно вдягнена, з собою в неї була сумочка від незмінного бренду аксесуарів Launer. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Після того, як королева вийшла з гелікоптера, вона обмінялась жартами з
    • Сьогодні, 17:35
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    Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше побачила свого новонародженого правнука Луї

    Монаршу особу бачили, коли вона виходила з гелікоптера біля Кенсінгтонського палацу, де мешкають принц Вільям з родиною.

    92-річна королева була не примітно вдягнена, з собою в неї була сумочка від незмінного бренду аксесуарів Launer.

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    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
    92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука

    Після того, як королева вийшла з гелікоптера, вона обмінялась жартами з охоронцями та сіла у свій Range Rover, щоб подолати коротку відстань до апартаментів Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

    Джерело: Gazeta.ua

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