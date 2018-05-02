92-річна Єлизавета ІІ прилетіла на гелікоптері до свого новонародженого правнука
- Сьогодні, 17:35
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Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше побачила свого новонародженого правнука Луї
Монаршу особу бачили, коли вона виходила з гелікоптера біля Кенсінгтонського палацу, де мешкають принц Вільям з родиною.
92-річна королева була не примітно вдягнена, з собою в неї була сумочка від незмінного бренду аксесуарів Launer.
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Після того, як королева вийшла з гелікоптера, вона обмінялась жартами з охоронцями та сіла у свій Range Rover, щоб подолати коротку відстань до апартаментів Кейт Міддлтон та принца Вільяма.
Джерело: Gazeta.ua