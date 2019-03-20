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    Фото

    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років

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    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років

    Їхні портрети - портал в інший простір і час

    Потужність молодіжного руху нереальна і практично не піддається опису. Без допомоги Інтернету і соціальних мереж панк-рок поширився по всьому світу в 1980-х роках і з тих пір не здає своїх позицій. Прикладом тому служить добірка фотографій, на яких зображені естонські панки тієї епохи.

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    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років
    Ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Екстравагантні фото естонських панків 1980-х років

    Всупереч усім труднощам ця молодь знайшла спосіб виразити себе. Їхні портрети - портал в інший простір і час.

    Джерело: cameralabs.org

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