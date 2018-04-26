Десятки загиблих та масові погроми. Як у Нікарагуа протестують проти пенсійної реформи

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги

Кількість загиблих за тиждень антиурядових протестів у Нікарагуа, які жорстко придушуються правоохоронцями, зросла до щонайменше 34 осіб. Про це у середу, 25 квітня, повідомляють місцеві правозахисники, на яких посилається агенція новин AFP. Попередні дані говорили про 27 смертей. Центр прав людини Нікарагуа (CENIDH) зазначив, що виявив нові



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Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги

Кількість загиблих за тиждень антиурядових протестів у Нікарагуа, які жорстко придушуються правоохоронцями, зросла до щонайменше 34 осіб. Про це у середу, 25 квітня, повідомляють місцеві правозахисники, на яких посилається агенція новин AFP. Попередні дані говорили про 27 смертей.

Центр прав людини Нікарагуа (CENIDH) зазначив, що виявив нові тіла загиблих у столичному морзі. Вони належать людям, які раніше вважалися зниклими безвісти. Крім того, кілька осіб загинули через отримані під час протестів травми. Останні офіційні дані про загиблих, оприлюднені 20 квітня, говорять про 10 померлих.

Невдоволення населення викликали плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги.

Варто зазначити, що протести пішли на спад після обіцянки влади піти на окремі поступки. Зокрема, ідеться про звільнення арештованих протестувальників, послаблення тиску на ЗМІ та початок політичного діалогу.

Джерело: Deutsche Welle