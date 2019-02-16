Картини з лушпиння цибулі, чаю та прального порошку: у Парижі пройшла виставка Романа Сущенка



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Малюнки Сущенко створив в ув’язненні Фото: Укрінформ

На виставці демонструвалися збільшені фотокопії малюнків Сущенка

У культурно-інформаційному центрі посольства України у Парижі відкрилася виставка малюнків політв’язня Кремля Романа Сущенка. Виставка демонструє підтримку кремлівському бранцю, наголосив посол України у Франції Олег Шамшур, повідомляє Укрінформ.

Серед присутніх на заході було багато тих, хто знав його як високопрофесійного журналіста, коли він працював власним кореспондентом Укрінформу у Франції.

«Ми знаємо Романа як високопрофесійного журналіста. Але сьогодні ми визнали Романа Сущенка як художника. Для нас це не лише виставка. Це можливість висловити нашу солідарність Роману. Адже він ув'язнений у російському"ГУЛАГу за фальсифікованими, поза справедливим судочинством, обвинуваченнями. Умови його тримання є дуже важкими. Але Роман мужньо тримається в таких умовах», - сказав Шамшур.

Дружина Сущенка Анжела розповіла, що у своїх роботах з неволі Роман хотів передати всі свої відчуття жаги до життя попри умови, в яких перебуває.

«Він не втрачає надії і дуже чекає на повернення додому», - додала вона. За її словами, чоловік завжди захоплювався живописом, малюванням, і навіть привіз у відрядження до Франції мольберт. Анжела Сущенко зазначила, що перший малюнок, який Роман створив у 2017 році у СІЗО «Лефортово», - був пейзаж його улюбленого Парижа.

Виставка складається зі збільшених фотокопій малюнків Романа, створених в ув’язненні за допомогою доступних матеріалів - кулькової ручки, бурякового соку, лушпиння цибулі, чаю, кетчупу, прального порошку. За словами друга Романа кореспондента «Новой газеты» у Парижі Юрія Сафронова, для нього став справжнім відкриттям цей вимір таланту українського журналіста.

«Тобто спочатку він робив контур ручкою? Ні, напевно, олівцем… Це ж на звичайному машинописному папері. Дуже вражає», - ділився спостереженнями щодо техніки, у якій виконані малюнки Романа, один із відвідувачів.

Анжела Сущенко також привезла кілька оригіналів малюнків та лист Романа, написаний російською мовою (іншими російські тюремники забороняють) із колонії суворого режиму в Кірово-Чепецьку, що у Кіровській області РФ.

Укрінформ із дозволу родини Романа опублікував копію листа.

«Можливо, деякі з моїх робіт уведуть когось із гостей в оману однокольоровістю тіней. Хочу вас запевнити – це не обман зору, а лише убогість тюремної палітри…», - пише Роман Сущенко про своє мистецтво з-за ґрат.

Один із відвідувачів, оцінюючи художній рівень малюнків та обставини і умови, за яких вони були зроблені, навіть запропонував дружині Романа продати оригінали. Мовляв, за його оцінками, вони реально можуть мати доволі високу ціну. «Ні, ніколи. Це не наш шлях», - відповіла Анжела.

«Але ж після виходу Романа з в'язниці вартість робіт значно знизиться», - зауважив співрозмовник.

«То й добре. От ми і хочемо, щоб для нас якнайскоріше цей жах завершився», - була відповідь.

На виставку татових малюнків прийшов і син Романа Сущенка - шестикласник Максим. Він стояв біля вікна поряд із плакатом з портретом батька, і виглядав гостей виставки.