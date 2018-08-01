Коні на тлі епічних ісландських пейзажів. Неймовірні світлини, зроблені фотографом з США



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В Ісландії деякі люди й нині вірять, що ці прекрасні коні - справжні нащадки міфічної істоти, яка належала богу Одіну

Серія фотографій коней, знятих на казковому тлі ісландських водоспадів, пляжів з чорним піском і снігових тундр, де на передній план виступає спорідненість благородних і витривалих тварин з суворим ландшафтом.

Є щось містичне в снігах і льодах Ісландії, що робить цю країну одним з популярних місць для любителів зйомки пейзажів. Нью-йоркський фотограф і відеорежисер Дрю Доггетт (Drew Doggett) зумів зафіксувати частинку цієї магії у своїй новій серії, «У царстві легенд». Створюючи її, він знімав диких коней серед природних красот.

В Ісландії Доггетт жив на фермі з сотнями коней, але натхнення почерпнув не тільки зі свого оточення, але і з менш очевидного джерела - з ісландського фольклору. Історія про восьминогого коня Слейпнірі, що належав Одіну вразила фотографа. У тих краях деякі люди й нині вірять, що ці прекрасні коні - справжні нащадки міфічної істоти.