Охорона круїзного судна в Шпіцбергені застрелила полярного ведмедя
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На планеті залишилося всього 25 тис. білих ведмедів
Полярний ведмідь був застрелений після того, як він атакував охорону круїзного судна в Шпіцбергені. Про це повідомляє CNN.
«Інцидент стався, коли білий ведмідь напав на команду охорони, яка завжди знаходиться на борту цих експедиційних круїзів, як того вимагає закон», - йдеться в повідомленні.
Двоє охоронців застрелили ведмедя після безуспішних спроб прогнати його з судна.
Один з охоронців отримав небезпечне для життя поранення в голову і був терміново доставлений в лікарню на вертольоті. Зараз він знаходиться в стабільному стані.
Німецька круїзна компанія висловила жаль у зв'язку з інцидентом, але підкреслила, що це була самооборона.
У даній місцевості мешкає 3 тис. білих ведмедів, що перевершує чисельність населення.