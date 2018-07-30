Охорона круїзного судна в Шпіцбергені застрелила полярного ведмедя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Шпіцбергені білий ведмідь напав на працівника круїзного судна

На планеті залишилося всього 25 тис. білих ведмедів

Полярний ведмідь був застрелений після того, як він атакував охорону круїзного судна в Шпіцбергені. Про це повідомляє CNN.

«Інцидент стався, коли білий ведмідь напав на команду охорони, яка завжди знаходиться на борту цих експедиційних круїзів, як того вимагає закон», - йдеться в повідомленні.

Двоє охоронців застрелили ведмедя після безуспішних спроб прогнати його з судна.

Один з охоронців отримав небезпечне для життя поранення в голову і був терміново доставлений в лікарню на вертольоті. Зараз він знаходиться в стабільному стані.

Німецька круїзна компанія висловила жаль у зв'язку з інцидентом, але підкреслила, що це була самооборона.

У даній місцевості мешкає 3 тис. білих ведмедів, що перевершує чисельність населення.