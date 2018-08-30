Ланцюги на бамперах та корони. Як виглядають найоригінальніші у світі вантажівки



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У Пакистані традиція прикрашати вантажні автомобілі з'явилася у 20 роках минулого століття

Ланцюги на бамперах, корона і розписи на кузові та причепі - так виглядають вантажівки у Пакистані, Афганістані та Індії.

Такі вантажні автомобілі називають джингл-траки або дзвінкі вантажівки. Назву машинам дали американські солдати, що воюють в Афганістані.

Все завдяки дзвонам ланцюгів на бампері. Крім того, чим більше таких ланцюгів, тим заможнішим вважають власника транспортного засобу.

У Пакистані традиція прикрашати вантажні автомобілі з'явилася у 20 роках минулого століття. Тоді у країні з'явилися перші британські «Бедфорд». У місті Карачі працює багато майстерень, які займаються декором і розписом вантажівок. Там працює близько 50 тис. осіб. Вартість найдешевшого декору - $2,5 тис.