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    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття

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    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття

    У 1897 році у Станіславові з'явилось електричне освітлення, в 1900-му - побудовано нафтоперегінний завод

    Наприкінці ХІХ століття Івано-Франківськ було процвітаючим містом. Там жили 22,3 тис. людей, працювали підприємства, провели модернізацію.

    Івано-Франківськ називали Станіславів. Фото міста показали у спільноті «Хроніки прекрасної епохи» у Facebook.

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    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття
    Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття

    В 1870-1888 роках містом управляв бургомістр Ігнацій Камінський. За час його каденції крім нової ратуші і будинків у середмісті, будували нові вулиці на околицях. Найбільшою була вулиця Баторія, влаштували площі. Тоді ж провели газове освітлення вулиць, звели реальну школу, відкрили ринок та першу міську бібліотеку. Територія Станіславова на кінець XIX ст. збільшилася у 5 разів і зростала в у східному, вздовж залізничної колії, та у західному напрямках.

    В 1888 році в місті працювало близько 10 великих та 20 малих промислових підприємств. Діяв також один із трьох на всю Галичину парових млинів потужністю понад 20 кінських сил.

    В 1897 році в Станіславові з'явилась електричне освітлення, в 1900 році побудований нафтоперегінний завод. Місто стає значним залізничним вузлом. Із 1896 року через місто щодня курсувало до 30 пасажирських та вантажних поїздів. У 1906-1908 роках перебудовується вокзал. Від міста відходило 5 залізничних колій.

    У школах діти вчилися польською мовою. Працювали кілька жіночих вчительських семінарій та реміснича школа.

    Джерело: Gazeta.ua

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