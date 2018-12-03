Місто, яке процвітало. Як виглядав Станіславів наприкінці XIX століття



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У 1897 році у Станіславові з'явилось електричне освітлення, в 1900-му - побудовано нафтоперегінний завод

Наприкінці ХІХ століття Івано-Франківськ було процвітаючим містом. Там жили 22,3 тис. людей, працювали підприємства, провели модернізацію.

Івано-Франківськ називали Станіславів. Фото міста показали у спільноті «Хроніки прекрасної епохи» у Facebook.

В 1870-1888 роках містом управляв бургомістр Ігнацій Камінський. За час його каденції крім нової ратуші і будинків у середмісті, будували нові вулиці на околицях. Найбільшою була вулиця Баторія, влаштували площі. Тоді ж провели газове освітлення вулиць, звели реальну школу, відкрили ринок та першу міську бібліотеку. Територія Станіславова на кінець XIX ст. збільшилася у 5 разів і зростала в у східному, вздовж залізничної колії, та у західному напрямках.

В 1888 році в місті працювало близько 10 великих та 20 малих промислових підприємств. Діяв також один із трьох на всю Галичину парових млинів потужністю понад 20 кінських сил.

В 1897 році в Станіславові з'явилась електричне освітлення, в 1900 році побудований нафтоперегінний завод. Місто стає значним залізничним вузлом. Із 1896 року через місто щодня курсувало до 30 пасажирських та вантажних поїздів. У 1906-1908 роках перебудовується вокзал. Від міста відходило 5 залізничних колій.

У школах діти вчилися польською мовою. Працювали кілька жіночих вчительських семінарій та реміснича школа.

Джерело: Gazeta.ua