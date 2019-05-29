Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахтарі вручну копають породу, яку потім промивають водою, в надії знайти дорогоцінний камінь

Тисячі нелегальних старателів щодня ризикують життями в пошуках дорогоцінного каміння в М'янмі.

Шахтарі прибувають з обладнанням на мотоциклах і мопедах на рубіновий рудник в Могоу, на північ від Мандалая.

Потім вони вручну копають породу, яку потім промивають водою, в надії знайти дорогоцінний камінь. Щасливчики, які знаходять рубіни, везуть продавати свою здобич на ринок дорогоцінних каменів в місті Могоу.