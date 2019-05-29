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    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі

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    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі

    Шахтарі вручну копають породу, яку потім промивають водою, в надії знайти дорогоцінний камінь

    Тисячі нелегальних старателів щодня ризикують життями в пошуках дорогоцінного каміння в М'янмі. 

    Шахтарі прибувають з обладнанням на мотоциклах і мопедах на рубіновий рудник в Могоу, на північ від Мандалая.

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    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі
    Пекельна праця. Як виглядає нелегальний видобуток дорогоцінного каміння в М'янмі

    Потім вони вручну копають породу, яку потім промивають водою, в надії знайти дорогоцінний камінь. Щасливчики, які знаходять рубіни, везуть продавати свою здобич на ринок дорогоцінних каменів в місті Могоу.

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