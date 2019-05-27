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    Медики дістали з кишківника індійця 14 столових приборів

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    Медики дістали з кишківника індійця 14 столових приборів

    Під час процедури лікарі видалили сім маленьких сталевих ложечок, дві зубні щітки, дві маленькі викрутки, маленький ніж і стрижень

    До індійським медикам звернувся чоловік з болями в животі, він був доставлений в урядовий медичний коледж Лал Бахадур Шастрі в районі Манді, Індія, де лікарі зробили рентген і виявили столові прилади всередині кишківника пацієнта і вирішили оперувати.

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    Медики дістали з кишківника індійця 14 столових приборів
    Медики дістали з кишківника індійця 14 столових приборів
    Медики дістали з кишківника індійця 14 столових приборів
    Медики дістали з кишківника індійця 14 столових приборів

    Під час процедури лікарі видалили сім маленьких сталевих ложечок, дві зубні щітки, дві маленькі викрутки, маленький ніж і стержень.

    Операцію провела об'єднана команда лікарів. Медики припустили, що у пацієнта був рідкісний розлад, який називається Піка (Pica), коли люди їдять незвичайні предмети.

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