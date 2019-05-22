Україна скасує візовий режим із Монголією



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Туристи з України зможуть подорожувати у Монголію без віз

Підписати угоду про взаємне скасування віз уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 22 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше 90 днів протягом 180 днів.

Підписати угоду уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю, оскільки посол Монголії працює в Україні за сумісництвом. Посольство Монголії розташоване в Польщі.

На початку травня повідомлялося, що Україна знову піднялася у світовому рейтингу паспортів. Наразі українці можуть відвідати без візи 132 країни: 91 без візи взагалі і 41 - з візою після прибуття в країну. У той же час віза буде потрібною українським громадянам для поїздки в 66 країн.

Зазначимо, що незабаром українці будуть їздити без віз до Домініки.

Нагадаємо, за два роки «безвізу» українці 33 млн разів з'їздили до країн ЄС.

До слова, українці зможуть їздити без віз до Північної Македонії.

Варто зазначити, що з 1 березня громадяни України та Грузії можуть безперешкодно подорожувати по ID-картам.

Раніше писали, що 24 квітня, Україна і Еквадор запроваджують безвіз. Також українці з 14 квітня можуть подорожувати до Таїланду без віз.

Зазначимо, що у лютому для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.