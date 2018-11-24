Директор Центру дослідження Голодомору назвала науково доведену цифру жертв



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Демографи, як заявила історик Людмила Гриневич, опрацювали величезний масив документів, і виявили прямі втрати від Голодомору 3,9 млн осіб, плюс 600 тисяч, які ненароджені

Історик, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру дослідження Голодомору Людмила Гриневич повідомила, що на сьогодні науковці говорять про 4,5 млн жертв страшної трагедії.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Довкола цього питання немає наукової дискусії. Але є дуже багато політики. Щодо конкретних цифр, то це ділянка роботи демографів. Протягом восьми років працював інститут демографії імені Птухи, до нього приєдналися Український науково-дослідний інститут Гарвардського університету та інші. Вони опрацювали величезний масив документів, і виявили прямі втрати 3,9 млн осіб, плюс 600 тисяч, які ненароджені. Тобто виходить 4,5 млн українців. Озвучені цифри пройшли серйозну перевірку», - зазначила Гриневич.

Водночас вона зауважила: «Але, на жаль, так буває у багатьох катастрофах: очевидці можуть говорити і про більші цифри – 10 чи 15 млн загиблих. Тому що люди пережили шок. Тому завищувати цифри є природнім для тих, хто переживає глибоку травму».

Також Гриневич засудила перекручування цифр загиблих під час Голодомору українців.

«Інша справа, коли думка науковців ігнорується, політиками чи іншими озвучується цифра у 7 або 10 млн. На мою думку, тут треба бути вкрай обережними. У 2016 році ходила цифра 10 млн загиблих, а потім ті, хто говорили про 10 млн, уже через два роки говорять про 7 млн. Тобто 3 млн туди, 3 млн сюди. Це недостойна поведінка щодо жертв», - підкреслила історик.

«Я досліджую політичні настрої населення в умовах голодомору. Я можу сказати, що українці боролися за своє життя, за своїх дітей. І завдяки цій боротьбі багато хто вижив. Коли ми збільшуємо на 3-4 млн загиблих, ми автоматично тих людей, які боролися і вижили, можемо записати в померлі. Але ніколи не можна говорити, що цифри остаточні. Якщо завтра будуть нові матеріали, то нинішні дані можуть бути переглянуті. Ті матеріали, які є і які начебто можуть вплинути на збільшення кількості жертв голодомору, в науковому середовищі їх не сприйняли. Тому тримаємося цифри у 4,5 млн людей. І це колосальна цифра. Це страшна трагедія», - заявила Гриневич.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до українців у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору і закликав усіх українців у світі запалити свічку та вшанувати хвилиною мовчання мільйони загиблих.