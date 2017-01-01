Принц Гаррі заручився: найкращі фото майбутньої дружини

Роман принца Гаррі та Меган Маркл почався задовго до їхньої зустрічі. Принц закохався в Маркл, побачивши актрису в телесеріалі «Форс-мажори»

Британський принц Гаррі офіційно оголосив про заручини з актрисою Меган Маркл. Про це сказано в повідомленні королівської родини Великої Британії. Крім того, названо і дату весілля – святкова церемонія відбудеться навесні 2018 року. [GALLERY_BLOCK] [READ_MORE] Принц Гаррі оголосив про своє рішення королеві Єлизаветі ІІ



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Роман принца Гаррі та Меган Маркл почався задовго до їхньої зустрічі. Принц закохався в Маркл, побачивши актрису в телесеріалі «Форс-мажори»

Британський принц Гаррі офіційно оголосив про заручини з актрисою Меган Маркл. Про це сказано в повідомленні королівської родини Великої Британії. Крім того, названо і дату весілля – святкова церемонія відбудеться навесні 2018 року.

Принц Гаррі оголосив про своє рішення королеві Єлизаветі ІІ та іншим близьким членам своєї сім'ї. Він також отримав благословення батьків Маркл.

Роман принца Гаррі та Меган Маркл почався задовго до їхньої зустрічі. Принц закохався в Маркл (а точніше, в її персонажа Рейчел Зейн), побачивши актрису в телесеріалі «Форс-мажори». Через роки спільний друг Гаррі і Меган нарешті представив одне одному майбутніх закоханих.

Джерело: Gazeta.ua