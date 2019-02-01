Робота мрії: у Австралії шукають доглядача на тропічний острів



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Заробітна плата становить $450 за 15 годин роботи в тиждень

У минулі вихідні з'явилося оголошення про пошук нового доглядача на острів Бедарра, який розміщується недалеко від узбережжя Мішен-Біч, на південь від Кернса, і є одним з небагатьох практично незайманих тропічних островів Австралії. В оголошенні сказано, що така робота відмінно підійде парі пенсіонерів або молодих людей, які втомилися від міського ритму життя.

В їхні обов'язки входить стежити за порядком на острові і піклуватися про невеликий кластер з семи будинків для відпочинку поруч з пляжем. У розпорядження доглядачеві надається нещодавно відремонтований будиночок з однією спальнею біля пляжу. Заробітна плата становить $450 за 15 годин роботи в тиждень.