  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Сьогодні день пам’яті преподобного Онуфрія. До чого тут печери та олені? (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зображення Св. Онуфрія встановлювали в печерах та гротах де усамітнювалися люди, які бажали повторити його духовний подвиг - Сьогодні день пам’яті преподобного Онуфрія. До чого тут печери та олені? (фото)
    Зображення Св. Онуфрія встановлювали в печерах та гротах де усамітнювалися люди, які бажали повторити його духовний подвиг
    Фото: male4a_ku

    Святий прожив в пустелі 60 років і є покровителем відлюдників

    Сьогодні християни східного обряду відзначають день пам’яті преподобного Онуфрія Великого, який прожив у пустелі 60 років і вважається найавторитетнішим християнським відлюдником (анахоретом). Власне, він й започаткував відповідну духовну практику.

    Зображення преподобного Онуфрія традиційно встановлювали в печерах та гротах, де усамітнювалися люди, які бажали повторити його духовний подвиг. Зокрема зображення Св. Онуфрія можна побачити в «Гроті відлюдника» біля Устечка, села Заліщицького району Тернопільської обл. (фото 1). Барельєф з його ж зображенням, що біля с. Касперівці, (Тернопільська обл.) теж прив’язують до якогось відлюдника (фото 2).

    ________000be0e256_030_168

    Стояла така фігура й всередині печерної каплички в Маліївцях, що на Дунаєвеччині (наразі вона перенесена назовні).

    ________000be0e256_030_178

    Барельєф, що зображує Св. Онуфрія, також прикрашає скелю біля колишнього житла відлюдника у с. Буша, що на Вінниччині. В популярній літературі це зображення приписують дохристиянським часам, але це не так. До речі, в Буші бачимо оленя, як і в Маліївцях. Це не випадково. Згідно апокрифів майбутній святий був вигодуваний молоком олениці.

    ________000be0e256_030_198_01Уцілів фрагмент фігури Св. Онуфрія й в «Печері відлюдника» біля села Крутілів (Тернопільська обл.)________000be0e256_030_188

    Найзнаменитіше зображення Св. Онуфрія можна побачити в с. Рукомиш під Бучачем (Тернопільська обл.) Як більшість зображень цього святого, воно прив’язане до печерного комплексу. Цю скульптуру виготовив сам Георг Пінзель. З нею пов’язане диво. Кілька років тому багатотонна скеля зірвалася з сусідньої гори, зруйнувала частину храму, але зупинилася майже упритул перед статуєю.

    ____12_06_21_00_02778

    Як повідомлялося, в Троїцькому печерному монастирові, що на околиці селища Сатанів (Хмельницька область) можна побачити фреску, що зображує найголовніших комуністів, які горять в пекельному полум’ї.

    Читайте також:

    Теги: вихідні туризм релігія Вінниччина Тернопільщина село речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні день пам’яті преподобного Онуфрія. До чого тут печери та олені? (фото)