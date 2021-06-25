Сьогодні день пам’яті преподобного Онуфрія. До чого тут печери та олені? (фото)

Зображення Св. Онуфрія встановлювали в печерах та гротах де усамітнювалися люди, які бажали повторити його духовний подвиг

Святий прожив в пустелі 60 років і є покровителем відлюдників

Сьогодні християни східного обряду відзначають день пам’яті преподобного Онуфрія Великого, який прожив у пустелі 60 років і вважається найавторитетнішим християнським відлюдником (анахоретом). Власне, він й започаткував відповідну духовну практику.

Зображення преподобного Онуфрія традиційно встановлювали в печерах та гротах, де усамітнювалися люди, які бажали повторити його духовний подвиг. Зокрема зображення Св. Онуфрія можна побачити в «Гроті відлюдника» біля Устечка, села Заліщицького району Тернопільської обл. (фото 1). Барельєф з його ж зображенням, що біля с. Касперівці, (Тернопільська обл.) теж прив’язують до якогось відлюдника (фото 2).

Стояла така фігура й всередині печерної каплички в Маліївцях, що на Дунаєвеччині (наразі вона перенесена назовні).

Барельєф, що зображує Св. Онуфрія, також прикрашає скелю біля колишнього житла відлюдника у с. Буша, що на Вінниччині. В популярній літературі це зображення приписують дохристиянським часам, але це не так. До речі, в Буші бачимо оленя, як і в Маліївцях. Це не випадково. Згідно апокрифів майбутній святий був вигодуваний молоком олениці.

Уцілів фрагмент фігури Св. Онуфрія й в «Печері відлюдника» біля села Крутілів (Тернопільська обл.)

Найзнаменитіше зображення Св. Онуфрія можна побачити в с. Рукомиш під Бучачем (Тернопільська обл.) Як більшість зображень цього святого, воно прив’язане до печерного комплексу. Цю скульптуру виготовив сам Георг Пінзель. З нею пов’язане диво. Кілька років тому багатотонна скеля зірвалася з сусідньої гори, зруйнувала частину храму, але зупинилася майже упритул перед статуєю.

Як повідомлялося, в Троїцькому печерному монастирові, що на околиці селища Сатанів (Хмельницька область) можна побачити фреску, що зображує найголовніших комуністів, які горять в пекельному полум’ї.