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    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником

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    &laquo;3D малюнки &ndash; це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому&raquo;, &ndash; розповідає Нікола Кулич про свої малюнки - Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    «3D малюнки – це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», – розповідає Нікола Кулич про свої малюнки

    Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері

    Сербський художник-самоучка Нікола Кулич створює яскраві тривимірні малюнки.

    Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи цього талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження.

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    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником
    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником

    «Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої досконалості в мистецтві написання портретів, як великі художники. Я вирішив зробити щось інше, щось нестандартне. 3D малюнки – це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», – розповідає Нікола Кулич.

    Теги: Сербія мистецтво
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    Справжні курйозні шедеври: яскраві об'ємні малюнки, створені сербським художником