Через скарги єврейської громади на Франківській виставці сучасного мистецтва зняли картину

Демонстрація деяких картин не була узгоджена з міською владою

У Центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська з виставки «Прекурсор» зняли картини українського художника Романа Бончука. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) у своєму Telegram-каналі.

Перша картина – «Єврей зі свинею». На другій був зображений монстр у чорному капелюсі, а сувій Тори був представлений на місці м'яса в апараті для шаурми.

Образливі картини зняли з виставки

Івано-Франківською єврейською общиною була проведена робота, після чого художник зняв обидві картини з виставки й пізніше попросив вибачення у голови єврейської общини міста Ігоря Перельмана.

Як стало відомо ОЄОУ, демонстрація цих картин не була узгоджена з міською владою. Там висловили жаль про інцидент, перепросили й заявили, що виставку закривають.

Івано-Франківська єврейська община за юридичної підтримки ОЄОУ звернеться до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».

Згідно з документом, він має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

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