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    Netflix придбав права на фільм Сенцова

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    &laquo;Носоріг&raquo; стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу - Netflix придбав права на фільм Сенцова

    «Носоріг» стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу

    кадр з фільму

    Онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року

    Фільм «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова з'явиться у каталозі Netflix. Американська стримінгова платформа придбала права на онлайн-показ стрічки. Про це Сенцов повідомив у Facebook.

    Онлайн-прем'єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року.

    Окрім Netflix, стрічку Сенцова також купили для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.

    Телевізійна прем‘єра фільму має відбутися на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.

    «Носоріг» – кримінальна драма про український злочинний світ 1990-х років, заснована на реальних подіях. Сюжет показує історію життя колишнього бандита, якого жорстока реальність перетворює на «безжального носорога». Проте кривавий шлях приводить героя зовсім не туди, куди він очікував.

    Робота над фільмом розпочалася ще у 2012 році, але зйомки відклали на кілька років через Революцію гідності, окупацію Криму та ув'язнення Сенцова в Росії. Знімання завершилися у грудні 2020 року. Тривали вони у Кривому Розі, Львові та Києві.

    Фільм презентували на Венеційському кінофестивалі 2021 року, він уже став найкращою стрічкою Стокгольмського кінофестивалю, а виконавця головної ролі та лідера організації «Гонор» Сергія Філімонова там визнали найкращим актором чоловічої статі.

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    Теги: кіно Олег Сенцов бізнес мистецтво фільм Netflix
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    Netflix придбав права на фільм Сенцова