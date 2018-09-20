Старі покришки, стільці та пляшки. Як виглядає забруднене морське дно в Греції



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Навіть мікрохвильова піч знайшла свій останній притулок на морському дні

Проблема сміття гостро стоїть в багатьох країнах світу. Вже зовсім незабаром не залишиться місць на планеті, де немає відходів життєдіяльності людини. Група дайверів опустилася на дно моря в Греції, щоб подивитися - в якому воно стані. Побачене їх не обрадувало.

Всюди валялися старі покришки, стільці, пляшки і навіть мікрохвильова піч знайшла свій останній притулок на морському дні.