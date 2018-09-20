Океанська суперяхта, яка працює на сонячній енергії



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При повністю заряджених акумуляторах ця яхта здатна рухатися до 10 годин

Сучасні кораблі і яхти, як і будь-які інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння, потребують палива. Це і є головний стримуючий фактор, який не дозволяє яхті перебувати в морі постійно. Однак тепер це в минулому, адже епоха сонячних батарей і електродвигунів, схоже, добралася і до водного транспорту. Зовсім недавно світу показали першу повноцінну сонячну яхту.

З кожним роком з'являється все більше зразків техніки, розробники якої відмовляються від традиційних двигунів на користь альтернативних: гібридних, електронних і навіть водневих. Яхти і кораблі не є винятком. Дизайнери і інженери постійно намагаються створити ідеальний корабель майбутнього. Одна з таких спроб - яхта під назвою «SolarImpact», була представлена зовсім недавно.

Головною перевагою «SolarImpact» є високий рівень паливної автономності судна. При повністю заряджених акумуляторах яхта здатна рухатися до 10 годин. З одного боку це не дуже багато, але цей факт з лишком компенсується тим, що корабель обладнаний великою кількістю сонячних панелей, здатних постійно поповнювати заряд акумулятора.

Водночас судно «SolarImpact» обладнане потужним двигуном. Він дозволяє розганятися на хвилях до 22 вузлів (40,7 км/год). Зовсім непогано для повністю екологічно чистої яхти.

Залишається додати, що творці «SolarImpact» не могли допустити, щоб люди загубилися в морі в екстремальній ситуації. Тому дизельні двигуни (їх два) на яхту все-таки поставили. Однак, використовуватися вони будуть тільки в крайньому випадку.