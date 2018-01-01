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    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»

    Наразі на місці події працюють представники так званої «адміністрації Київського району»
    Обстріл будівлі так званого «міністерства оборони ДНР» стався напередодні ввечері. Будинок було атаковано з гранатомета, встановленого поблизу житлових багатоповерхівок у Київському районі Донецька. В результаті пострілу постраждали два будинки, інформує підконтрольний бойовикам ресурс ДАН. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Як
    • Сьогодні, 14:37
    • Розсилка

    Наразі на місці події працюють представники так званої «адміністрації Київського району»

    Обстріл будівлі так званого «міністерства оборони ДНР» стався напередодні ввечері. Будинок було атаковано з гранатомета, встановленого поблизу житлових багатоповерхівок у Київському районі Донецька. В результаті пострілу постраждали два будинки, інформує підконтрольний бойовикам ресурс ДАН.

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    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
    Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»

    Як повідомляв «Главком», у четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР».

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