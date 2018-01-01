Терористи показали руйнування після обстрілу будівлі «міністерства оборони ДНР»
- Сьогодні, 14:37
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Наразі на місці події працюють представники так званої «адміністрації Київського району»
Обстріл будівлі так званого «міністерства оборони ДНР» стався напередодні ввечері. Будинок було атаковано з гранатомета, встановленого поблизу житлових багатоповерхівок у Київському районі Донецька. В результаті пострілу постраждали два будинки, інформує підконтрольний бойовикам ресурс ДАН.
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Як повідомляв «Главком», у четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР».