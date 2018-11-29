Титанічна праця в нелюдських умовах. Як собі на життя заробляють «хлопчики-вагонетки»



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В хороший день хлопчики-вагонетки можуть заробити більше $10

Велика кількість приміських пасажирів у філіппінській столиці, яка є домівкою для близько 13 мільйонів чоловік, щодня добираються до місця призначення за допомогою так званих «хлопчиків-вагонеток» (trolley boy), які штовхають металеві візки по рейках столичних залізниць.

Такий метод пересування - популярний спосіб уникнути горезвісних пробок Маніли. Проїзд коштує близько 10 песо ($ 0,19). В хороший день хлопчики-вагонетки можуть заробити більше $10.