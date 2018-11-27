  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»

    • Розсилка
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»

    В аеропорту можна сфотографуватися, переодягнувшись у мантію, потренуватися користуватися чарівною паличкою та погратися з ніфлеро

    Аеропорт «Чангі» у Сінгапурі у своєму різдвяному оформленні інтер'єру використав тематику фільмів за книгами Дж. Роулінг. Зокрема, тут облаштовані фотозони та макети об'єктів із «Гаррі Поттера» та нового фільму «Фантастичні звірі і злочини Гріндельвальда». Також тут можна знайти і Алею Діагон, і Гогсміт, і поле гри у квідич, і войовничу вербу.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»
    Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»

    В аеропорту можна сфотографуватися, переодягнувшись у мантію, потренуватися користуватися чарівною паличкою, погратися з ніфлеро. У селищі Гогсміт на голови відвідувачів падає штучний сніг, повідомляє офіційний сайт аеропорту.

    На офіційному сайті також розмістили карту локацій. А також зняли відеопрезентацію із розвагами у терміналі.

    Джерело: Gazeta.ua

    Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ