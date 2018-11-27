Аеропорт у Сінгапурі оформили сюжетами з «Гаррі Поттера»



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В аеропорту можна сфотографуватися, переодягнувшись у мантію, потренуватися користуватися чарівною паличкою та погратися з ніфлеро

Аеропорт «Чангі» у Сінгапурі у своєму різдвяному оформленні інтер'єру використав тематику фільмів за книгами Дж. Роулінг. Зокрема, тут облаштовані фотозони та макети об'єктів із «Гаррі Поттера» та нового фільму «Фантастичні звірі і злочини Гріндельвальда». Також тут можна знайти і Алею Діагон, і Гогсміт, і поле гри у квідич, і войовничу вербу.

В аеропорту можна сфотографуватися, переодягнувшись у мантію, потренуватися користуватися чарівною паличкою, погратися з ніфлеро. У селищі Гогсміт на голови відвідувачів падає штучний сніг, повідомляє офіційний сайт аеропорту.

На офіційному сайті також розмістили карту локацій. А також зняли відеопрезентацію із розвагами у терміналі.

Джерело: Gazeta.ua