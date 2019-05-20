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    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів

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    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів

    Конкурс вперше пройшов в 2001 році і проводиться в різних місцях світу кожні два роки

    Сотні неголених чоловіків з усього світу зібралися в бельгійському Антверпені на Чемпіонат світу з бороди і вусів 2019 року (World Beard and Moustache Championships). Конкурсанти беруть участь в трьох основних категоріях - вуса, часткова борода і повна борода - в кожної ще кількох підкатегорій.

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    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів
    У Бельгії пройшов чемпіонат світу серед бороданів і вусанів

    Триденний захід також дає можливість і жінкам показати свою майстерність.

    Конкурс вперше пройшов в 2001 році і проводиться в різних місцях по всьому світу кожні два роки.

    чемпіонат світу конкурс
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