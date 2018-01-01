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    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк

    У місті Шалфорд, графство Суррей, Великобританія, продається стара церква, яку перетворили на розкішний особняк.
    Церкву 1864 року побудови, каплицю 1843 року і невелику земельну ділянку оцінили в 1,35 мільйона фунтів стерлінгів (1,87 мільйона доларів США). [GALLERY_BLOCK] Екстер'єр цегляної будівлі зі старовинними вітражами практично не змінився, проте його інтер'єр зазнав серйозних змін. Тепер протестантська церква, що пережила три реставрації, являє
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    Протестантська церква, перетворена на розкішний особняк
    Протестантська церква, перетворена на розкішний особняк

    У місті Шалфорд, графство Суррей, Великобританія, продається стара церква, яку перетворили на розкішний особняк.

    Церкву 1864 року побудови, каплицю 1843 року і невелику земельну ділянку оцінили в 1,35 мільйона фунтів стерлінгів (1,87 мільйона доларів США).

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    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк
    У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк

    Екстер'єр цегляної будівлі зі старовинними вітражами практично не змінився, проте його інтер'єр зазнав серйозних змін. Тепер протестантська церква, що пережила три реставрації, являє собою великий будинок з чотирма спальнями, просторою кухнею, великою ванною кімнатою, старовинними меблями і дерев'яною піччю.

    Джерело: trinixy.ru

    Велика Британія
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