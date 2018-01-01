У Великобританії старовинну церкву перетворили на розкішний особняк

У місті Шалфорд, графство Суррей, Великобританія, продається стара церква, яку перетворили на розкішний особняк.

Церкву 1864 року побудови, каплицю 1843 року і невелику земельну ділянку оцінили в 1,35 мільйона фунтів стерлінгів (1,87 мільйона доларів США). [GALLERY_BLOCK] Екстер'єр цегляної будівлі зі старовинними вітражами практично не змінився, проте його інтер'єр зазнав серйозних змін. Тепер протестантська церква, що пережила три реставрації, являє