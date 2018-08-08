В Англії пройшли незвичайні перегони на газонокосарках. Фотогалерея



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Перемогла команда «Les 'Lux Pussies» з Люксембурга, її гонщики швидше інших проїхали 430 кіл траси

Минулими вихідними в англійському селищі Five Oaks пройшла 12-годинна гонка на витривалість на газонокосарках. Всю ніч 43 команди намотували кола на модифікованих газонокосарках, швидкість яких досягала 50 миль на годину.

Перемогла команда «Les 'Lux Pussies» з Люксембурга, її гонщики швидше інших проїхали 430 кіл траси. Вперше гонки на газонокосарках пройшли в 1973 році, коли любителі автоспорту вирішили придумати змагання, які будуть конкурентоспроможними, веселими і дешевими.