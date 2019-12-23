В Індії алмазний магнат профінансував весілля декількох сотень наречених з бідних родин



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Батьки в Індії традиційно платять за весілля своїх дочок, але якщо батько нареченої помер або дуже бідний, у неї практично немає шансів вийти заміж

Сотні наречених-сиріт одружилися під час масової церемонії в Індії. Захід проходив з 21 по 22 грудня: 271 наречена вийшла заміж в Сураті, великому місті поруч з річкою Тапі у Вест-Індському штаті Гуджарат.

Така церемонія проходить протягом восьми років поспіль і фінансується алмазним магнатом Махеш Савані, який вважає, що видача наречених-сиріт заміж - це благословення від Бога.

Весілля в Індії - це дорога церемонія, де сім'я нареченої традиційно повинна заплатити нареченому велике придане готівкою і подарунками.

Батьки в Індії також традиційно платять за весілля своїх дочок, але якщо батько нареченої помер або дуже бідний, у неї практично немає шансів вийти заміж.

Махеш вже говорив раніше, що він відчуває «соціальну відповідальність», щоб допомогти жінкам, які не можуть дозволити собі власного весілля. Він сказав, що почав свою кампанію в 2008 році після смерті далекого родича, який залишив його відповідальним за організацію весілля своєї дочки.

Загалом Махеш допоміг фінансувати весілля 3172 наречених.