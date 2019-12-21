МЗС застерегло українців, які планують поїздку в Індію



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Масові протести в Індії спровокував закон про громадянство Фото: Reuters

Громадянам України рекомендується проявляти підвищену обережність під час перебування в Індії

Посольство України в Індії закликало українців бути особливо уважними в цій країні у зв’язку з масштабними протестами.

Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

У посольстві заявили, що у зв’язку з продовженням хвилі протестів, що охопили значну кількість великих індійських міст, в тому числі столицю Нью-Делі, громадянам України рекомендується проявляти підвищену обережність під час перебування в Індії.

Також українцям рекомендували утримуватися від відвідування місць значного скупчення населення і проведення масових протестних акцій.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що в Індії спалахнули протести через поправки до закону про громадянство. Поправки, які офіційно набули чинності в кінці минулого тижня, передбачають можливість спрощеного отримання індійського громадянства немусульман із сусідніх країн Південної Азії: Афганістану, Пакистану і Бангладеш - якщо ті зіштовхнулися з утисками на батьківщині.