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    МЗС застерегло українців, які планують поїздку в Індію

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    Масові протести в Індії спровокував закон про громадянство - МЗС застерегло українців, які планують поїздку в Індію
    Масові протести в Індії спровокував закон про громадянство
    Фото: Reuters

    Громадянам України рекомендується проявляти підвищену обережність під час перебування в Індії

    Посольство України в Індії закликало українців бути особливо уважними в цій країні у зв’язку з масштабними протестами.

    Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

    У посольстві заявили, що у зв’язку з продовженням хвилі протестів, що охопили значну кількість великих індійських міст, в тому числі столицю Нью-Делі, громадянам України рекомендується проявляти підвищену обережність під час перебування в Індії.

    Також українцям рекомендували утримуватися від відвідування місць значного скупчення населення і проведення масових протестних акцій.

    Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що в Індії спалахнули протести через поправки до закону про громадянство. Поправки, які офіційно набули чинності в кінці минулого тижня, передбачають можливість спрощеного отримання індійського громадянства немусульман із сусідніх країн Південної Азії: Афганістану, Пакистану і Бангладеш - якщо ті зіштовхнулися з утисками на батьківщині.

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