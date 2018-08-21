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    Фото

    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея

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    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея

    Їжа готується за допомогою спеціальних вакуумних сонячних печей

    Днями в китайського місті Дечжоу стартував незвичайний фестиваль їжі. Його родзинкою стало те, що вся їжа була приготовлена без використання електрики і палива з недр землі. Їжа готувалася за допомогою спеціальних вакуумних сонячних печей, які мають вельми просту конструкцію.

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    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
    В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея

    Головним елементом такої печі є порожній циліндр з подвійними стінками, між якими вакуум. Навколо цієї колби знаходиться дзеркальна поверхня, яка фокусує сонячне світло. У таку трубку вкладається спеціальний совочок, на який викладаються продукти.

    Джерело: trinixy.ru

    Китай Азія
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