В Китаї проходить незвичний екологічний фестиваль їжі. Фотогалерея
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Їжа готується за допомогою спеціальних вакуумних сонячних печей
Днями в китайського місті Дечжоу стартував незвичайний фестиваль їжі. Його родзинкою стало те, що вся їжа була приготовлена без використання електрики і палива з недр землі. Їжа готувалася за допомогою спеціальних вакуумних сонячних печей, які мають вельми просту конструкцію.
Головним елементом такої печі є порожній циліндр з подвійними стінками, між якими вакуум. Навколо цієї колби знаходиться дзеркальна поверхня, яка фокусує сонячне світло. У таку трубку вкладається спеціальний совочок, на який викладаються продукти.
Джерело: trinixy.ru