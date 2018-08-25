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    Фото

    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео

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    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео

    Управління ДСНС оприлюднило фото та відео

    Пожежники ліквідували пожежу, що виникла вчора 24 серпня у складському приміщенні компанії доставки «Нова пошта» у Мукачеві. Про це інформує ДСНС Закарпаття.

    Ліквідація була зафіксована 25 серпня о 02:40. Пожежа палала на площі 2400 кв. м.

    Управління ДСНС оприлюднило фото та відео, які булі зняті під час операції з гасіння пожежі.

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    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео
    Як гасили пожежу на одному з найбільших на Закарпатті складі «Нової пошти»: фото та відео

    Раніше повідомлялося, що у Мукачеві горить одне з найбільших на Закарпатті відділень «Нової Пошти». За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.

    Як зауважив один з очільників ДСНС у Закарпатській області у коментарі Mukachevo.net, пожежникам вдалося врятувати більше половину майна. 

    Станом на вечір п'ятниці пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м було локалізовано.

    Нагадаємо, СБУ затримала на Закарпатті чоловіка, який виготовляв зброю і пересилав її «Новою поштою» до Києва.

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    пожежа ДСНС Закарпаття Нова пошта
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