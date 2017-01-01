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    Як виглядали головні ялинки України у різні роки. Фотогалерея

    Головна ялинка країни постійно змінювала свої розміри і місце дислокації у столиці України.
    Атрибут 2018-го - це 90-річне дерево з Івано-Франківщини. Висота ялинки - 33 м. Прикрасили її метровими ліхтарями, тисячами іграшок та 3,6-кілометровою гірляндою. Встановили на Софійській площі Києва. [GALLERY_BLOCK] Три попередні роки ялинку теж встановлювали на цьому місці. 2017-го на ній були 15 різних видів прикрас. 2016-го прикрасили
    • 21 Грудня, 11:37
    • Розсилка

    Головна ялинка країни постійно змінювала свої розміри і місце дислокації у столиці України.

    Атрибут 2018-го - це 90-річне дерево з Івано-Франківщини. Висота ялинки - 33 м. Прикрасили її метровими ліхтарями, тисячами іграшок та 3,6-кілометровою гірляндою. Встановили на Софійській площі Києва.

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    Три попередні роки ялинку теж встановлювали на цьому місці. 2017-го на ній були 15 різних видів прикрас. 2016-го прикрасили іграшками у формі різдвяних пряників та льодяників й підсвітили зеленими гірляндами. 2015 року ялинка вперше за довгий час опинилась на Софійській площі. Дерево було прикрашене голубами, що символізують мир та добро.

    Ялинка 2014 року стала символом Революції гідності. Активісти Євромайдану не дали комунальникам встановити новорічне дерево. Закріплений каркас українці прикрасили тематичними плакатами.

    Усі попередні роки ялинка теж була на Майдані Незалежності. Українці запам'ятали свята 2012 року, оскільки саме тоді вперше встановили штучну та найнепривабливішу ялинку за часи незалежної України. Святкове дерево нагадувало конус, освічений різнокольоровими гірляндами та білими ромбами.

    Джерело: Gazeta.ua

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