«Брудна валюта», яку не спинити? Що відбувається з біткоїном, і що думають про нього в НБУ

Як показує досвід, навіть одна-єдина людина може впливати на курс біткоїну...

Хто може одним словом обвалити чи підняти курс біткоїну?

Різкі обвали та злети курсу біткоїну, які тривають ghjnzujv останні[тижнів, знову привернули увагу до цієї криптовалюти. Протилежність щодо експертних прогнозів подальшої зміни курсу тримають у напрузі власників та майнерів біткоїну.

Так, старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун на своїй сторінці у Twitter висловив переконання, що ціна на біткоїн може вирости в кілька разів вже найближчим часом. Хоча, вже куди більше?

За словами Макглоун, нині біткоїн перебуває у ситуації, коли ціни зростають або мають передумови до підвищення. Також експерт додав, що причиною недавньої коригування валюти стало надмірне споживання енергії під час майнінгу цієї криптовалюти. Майк вважає, що в майбутньому курс популярної цифрової валюти буде рухатися до позначки в $100 тис. за один біткоїн.

У свою чергу топ-менеджер однієї з платформ для майнерів Sigmapool Джахон Хабілов навпаки вважає, що майбутнє біткоїну – принаймні, найближче – райдужним не назвеш. За його словами, загальний хешрейт мережі біткоїну почав знижуватися через заклики китайської влади ввести нові обмеження щодо криптовалюти. Джахон Хабілов. вважає, що майнери почали вимикати обладнання і переміщати ASIC-пристрої (техніка для майнінгу) за межі країни, і зараз практично всі майнінг-ферми в Казахстані і на промислових майданчиках в російському Сибіру заповнені або зарезервовані під майнерів з Китаю.

Майнінг (від англ. mining – видобуток корисних копалин) – діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі криптовалюти, зокрема, біткоїн. Іншими словами, система генерує задачі, які користувач має вирішувати. Проте це дуже ривалий та працемісткий процес.

Хешрейт – це відображення загальної обчислювальної потужності підключеного до мережі обладнання.

Bitcoin та Ілон Маск

Як показує досвід, навіть одна-єдина людина може впливати на курс біткоїну, причому, кілька слів здатні обвалити криптовалюту на кілька тисяч доларів. І ця людина – мільярдер і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск. Один із найпалкіших шанувальників криптовалют, у лютому цього року Маск дозволив розраховуватися за атомобілі Tesla криптовалютою біткоїн, та й сам вклав у криптовалюту $1,5 млрд.

19 травня біткоїн за добу обвалився на 30% і склав $30 тис. – щоправда, не тільки з вини Маска. У той день китайські регулятори заборонили фінансовим установам і платіжним компаніям обслуговувати транзакції з криптовалютою. Маск відреагував на цю новину коротким твітом: двома емоджи «алмаз» і «руки». На сленгу власників криптовалюта означає відмову продавати кріптоактиви. Після цього коротенького твіту за добу курс біткоїну зріс на $4 тис.

Китайський уряд у травні обвалив курс біткоїну, а заяви Маска трохи його підняли

На минулому тижні раптово Ілон Маск… переглянув своє ставлення до цієї криптовалюти. Так, він заявив, що більше не прийматиме біткоїн як оплату за автівки виробництва своєї компанії. «Криптовалюта - це багато в чому хороша ідея, і ми вважаємо, що у неї багатообіцяюче майбутнє. Однак криптовалюта не повинна дорого обходитися навколишньому середовищу», - прокоментував таке рішення Маск.

Після цієї заяви курс біткоїну знову обвалився на 10%.

Шість днів тому Ілон Маск зустрівся з північноамериканськими майнерами цієї криптовалюти і обговорив з ними тему використання поновлюваних джерел енергії для майнінгу. Після цієї зустрічі курс біткоїну швидко перевищив позначку в $40 тис. – злетів на $2 тис.

Однак на позначці у $40 тис. біткоїн поки не втримується: на сьогодні один біткоїн коштує $37,154 тис. Причина не лише у рішенні Китаю від 19 травня, а й ще одному: виголошенні подальших планів цією країною щодо подальшого посилення обмежень на видобування та торгівлю цією криптовалютою. Крім того, дотично сприяє низькому курсу криптовалюти тимчасова заборона на майнінг в Ірані – з метою економії електроенергії. Заборона попередньо триватиме до кінця вересня.

«Брудна криптовалюта»

Побоювання Ілона Маска небезпідставні. Майнінг Bitcoin – дуже енерговитратний процес.

«Один Bitcoin споживає стільки ж електроенергії, скільки європейська країна середнього розміру, - говорить професор Брайан Люсі з Трініті-коледжу в Дубліні. – Це, просто-таки, величезна кількість електроенергії. Це брудна справа. Це брудна валюта».

The Financial Times у своїй статті підкреслює, що майнінг – дуже енергомісткий процес, який часто залежить від електроенергії, яка виробляється з використанням викопного палива, особливо вугілля, що є дуже шкідливо для екології. За останніми даними, приблизно 75% Bitcoin виробляють в Китаї, де обсяг шкідливих викидів в атмосферу і без майнінгу вкрай великий. Згідно з дослідженнями китайських вчених, майнінг-ферми, які «видобувають» біткоїни, виробляють такий же обсяг вуглекислого газу, як один з десяти найбільших міст Китаю.

«Теоретично можлива більш зелена версія біткоїнів, – пише видання. – Біткоїновий код може переключитися на менш енергоємний механізм, відповідно до якого новий розділ реєстру блокчейнів, що лежить в основі даної криптовалюти, який буде слідувати іншим правилам. Однак і кожен майнер теж змушений буде перейти на новий спосіб роботи. Як повідомили поінформовані джерела в області кріптовалютних операцій, важко уявити, що даний план буде підтриманий усією біткоїн-спільнотою, яка поляризувалася у своєму ставленні до екопроблематики».

Інші методи, такі як маркування окремих біткойнов як «чистих» або «брудних» (в залежності від того, яка електроенергія пішла на їхній майнінг), також буде важко верифікувати; в цьому випадку утвориться дворівнева система біткоїнів, яка, ймовірно, не матиме підтримки.

Bitcoin вже не спинити?

Засновник і генеральний директор нью-йоркської інвестиційної компанії ARK Investment Management Кеті Вуд під час виступу на конференції CoinDesk Consensus 2021 заявила, що у регуляторів не вийде «вимкнути» біткоіни, повідомляє Bloomberg.

За словами Вуд, обмеження, які запровадив Китай, не завадили головній криптовалюті світу в 2021 році перевищити капіталізацію в $1 трлн. «Глобальні регулятори згодом стануть трохи більш доброзичливими по відношенню до криптовалют через страх втратити можливості, які пропонує ця індустрія», – вважає гендиректор ARK Invest.

У свою чергу генеральний директор найбільшої в світі біржі криптовалют Binance Чанпен Чжао переконаний, що біткойн і технологію блокчейну, що лежить у ого основі, «вбити неможливо».

«Я не думаю, що хтось може вбити біткоїн, враховуючи, що ця технологія, ця концепція тепер знаходиться в головах 500 мільйонів людей, – заявив він. – Ви не можете просто знищити біткоїн».

Джек Дорсі, генеральний директор соцмережі Twitter і компанії Square Inc., яка займається розробкою рішень для електронних платежів, заявив, що його компанія завжди буде працювати над тим, щоб «зробити біткоїни кращими». «Біткоїн змінює все на краще», - додав Дорсі в пості, який був опублікований на його сторінці в Twitter.

А як на це реагують в Україні? Член Ради Національного банку України Віталй Шапран має протилежну думку. «Я з тих, хто вважає, що ринок криптовалюти не призначений для масового споживача. Нагадаю, не так давно глава найбільшої банківської групи США JP Morgan Джеймі Даймон порадив триматися подалі від цих ринків. Занадто нестабільний курс, велика кількість транзакцій, які перебувають у конфлікті з законом. Крім того, криптовалюти мають негативний вплив на грошову систему будь-якої країни», – прокоментував він «Главкому».

Інші цифрові валюти

Біржа Сoincodex відслідковує коливання ста криптовалют. Фактично ж їх ще більше. Вельми популярною серед майнерів є також етеріум (Ethereum) – наразі вона коштує $2,534 тис.

Банки низки країн світу займаються створенням національних цифрових валют. Так, центробанк Кореї запустить фазу тестування своєї цифрової вони в серпні цього року. Перевірка працездатності національної цифрової валюти (CBDC) буде здійснюватися до грудня цього року. Наразі регулятор перебуває у пошуках технічного партнера для запуску цифрової вони. Учасникам тестування будуть доступні платежі, грошові перекази та депозити на мобільних пристроях з використанням національної цифрової валюти.

На початку квітня до тестування власної національної цифрової валюти приступив банк Японії. Всього заплановано три стадії тестування цифрової ієни. Перший етап перевірить ефективність використання монети як засобу платежу. Друга фаза спрямована на більш докладне вивчення CBDC, а під час третьої фази до цифрової валюти отримають доступ приватні підприємства і фізичні особи-користувачі.

Ближче всіх до випуску власної національної цифрової валюти нині перебуває Китай. Співробітники найбільшого китайського ритейлера JD.com вже мають можливість отримувати зарплату в цифровому юані.

Віталій Шапран переконаний: нічого хорошого від криптовалют Україні чекати не доводиться, а от цифрова національна валюта була б доречною. «Ситуація, коли якийсь актив витісняє з обігу частину національної валюти, є негативною, оскільки може призвести до інфляційних процесів. Це зараз глобальна проблема для всіх центральних банків світу, включаючи Федеральний резерв. Сінгапур, Китай, Великобританія оголосили про початок підготовки проектів із запуску своїх цифрових валют. Шкоду від криптовалют національним економікам я б порівняв із короновірусом, а CBDC – з вакциною, яку зараз намагаються створити, але ще не змогли», - заявив він у коментарі «Главкому».

Україна і крипта

Екснардеп Олексій Мушак – давній прихильник криптовалюти і, зокрема, біткоїнів. Згідно з декларацією за 2019 рік (після звільнення), він має їх у власності. На питання «Главкома» про те, чи має нині біткоїни, відповідати відмовився, проте підтвердив, що «захоплення біткоїнами триває». На його думку, купівля криптовалют – це не гра на великі гроші, а повноцінна інвестиція.

«Біткоїн може обвалитися у вартості на 10-40%. Точно так само можуть обвалитися акції будь-яких інших компаній. І ще: якщо біткоїн обвалюється, він не падає нижче собівартості майнінгу. Тобто є певна внутрішня ціна, нижче якої він не впаде… Людина завжди слабка до спокуси, тому усі, хто має біткоїни, відслідковують зміну курсу. Але відслідковувати – це не продавати», – коментує він.

На запитання «Главкома», чи порадив би він своїм рідним чи друзям інвестувати у біткоїни, екснардеп відповів так: «Будь-якою справою треба займатися професійно. Якщо ви хочете займатися біткоїном, ви або повинні ретельно відслідковувати усі фактори, які впливають на курс цієї крптовалюти, або ж купити - і на років п'ять забути про них».

У свою чергу Шапран з Ради НБУ не радить купувати крипту. «Я б не радив громадянам інвестувати в крітовалюти: крім загального шкоди для економіки, тут є ще питання до безпеки транзакцій і зберігання. Необхідно розуміти, що функціонал звичайних валют гарантований державою, криптовалюта ж таких гарантій не має», – пояснив він свою позицію.

Шапран також нагадав, що за підсумками 2020 роки тільки декларанти (як правило, це державні чиновники) в Україні задекларували криптовалюти на 75 млрд грн. «Не будемо забувати, що мова йде тільки про невелику частину громадян України, скільки крипти на руках у всього населення України – сказати складно. Але, безумовно, це досить великий і вже помітний обсяг, співставний із 15-20% від готівкової гривні, яка знаходитися в обороті», – сказав він.

Наталія Сокирчук, «Главком»